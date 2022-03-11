Граффитисты из Петербурга создали портрет Чуковского на скале в Кейптауне

Петербургский дуэт уличных художников HoodGraff создал граффити-портрет Корнея Чуковского на одной из скал в Кейптауне (ЮАР). Об этом говорится на странице команды в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил в комментарии ТАСС один из участников дуэта Артем Бурж, изображение посвятили 140-летию со дня рождения известного детского писателя и поэта, которое отмечается в марте.





«Корней Иванович сам никогда не был в Африке, но в нашем детстве представление о реке Лимпопо сложилось по его сказке. <...> Спасибо, Корней Иванович, за детские мечты побывать здесь. Добро пожаловать в Африку!» — говорится в сообщении HoodGraff.





31 марта исполняется 140 лет со дня рождения Корнея Чуковского.





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