Компания Disney приостановит деятельность в России

Американская компания The Walt Disney Company временно остановит всю свою деятельность в России, в том числе производство и лицензирование контента на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Учитывая непрекращающееся наступление на Украину и эскалацию гуманитарного кризиса, мы [The Walt Disney Company] предпринимаем шаги, чтобы приостановить все оставшиеся виды деятельности в России», — указывается в нем.





Это решение затронет «лицензирование контента и продуктов, деятельность Disney Cruise Line [морские круизы], [выпуск] журнала и [реализацию] туров National Geographic, производство местного контента и линейные каналы».





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