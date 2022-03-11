Жителей и гостей Уфы приглашают на концерт кураиста Юлая Касимова

11.03.2022

Жителей и гостей Уфы приглашают на концерт кураиста Юлая Касимова
Посетители познакомятся с историей курая и услышат башкирские композиции, сообщает издание «Башинформ».

13 марта в Конгресс-холле «Торатау» в столице Башкортостана пройдет шоу-концерт Юлая Касимова, на котором можно услышать современное звучание курая (башкирской флейты). 

В выступлении примут участие эстрадные певцы Альфия Нигматуллина и Рафис Сирусин, Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас», а также кыл-кубызистка Залия Ганиатуллина (кыл-кубыз — башкирский музыкальный инструмент со струнами и смычком из конского волоса. — ред.).

Юлай Касимов известен как один из ведущих кураистов Башкортостана, многократный победитель конкурсов, солист ансамбля «Мирас» и Международного оркестра народных инструментов ТЮРКСОЙ.

Начало в 19:00. Попасть на концерт можно по Пушкинской карте.

Фото: Рixabay