На пароходе-музее в Красноярске начала работать выставка «Пионерская правда. Красноярский спецвыпуск»

На пароходе-музее «Святитель Николай» в Красноярске начала работать выставка «Пионерская правда. Красноярский спецвыпуск». Она посвящена предстоящему столетию самой известной детской организации, пишет издание Gornovosti.

Бывшие пионеры увидят здесь все атрибуты из детства: значки, нашивки на одежду, белоснежные рубашки, вымпелы. Локация, где воссоздан обычный урок — парта, портфель, книги, форма, — передает атмосферу советской школы.





Большинство экспонатов рассказывают об активной деятельности пионерской организации.





В числе частично сохранившихся до наших дней традиций — отдых в пионерских лагерях: ему тоже посвящена часть выставки.





Фото: Руслан Рыбаков