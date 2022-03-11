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  • На пароходе-музее в Красноярске начала работать выставка «Пионерская правда. Красноярский спецвыпуск»

На пароходе-музее в Красноярске начала работать выставка «Пионерская правда. Красноярский спецвыпуск»

11.03.2022

На пароходе-музее в Красноярске начала работать выставка «Пионерская правда. Красноярский спецвыпуск»

На пароходе-музее «Святитель Николай» в Красноярске начала работать выставка «Пионерская правда. Красноярский спецвыпуск». Она посвящена предстоящему столетию самой известной детской организации, пишет издание Gornovosti.

Бывшие пионеры увидят здесь все атрибуты из детства: значки, нашивки на одежду, белоснежные рубашки, вымпелы. Локация, где воссоздан обычный урок — парта, портфель, книги, форма, — передает атмосферу советской школы.

Большинство экспонатов рассказывают об активной деятельности пионерской организации.

В числе частично сохранившихся до наших дней традиций — отдых в пионерских лагерях: ему тоже посвящена часть выставки.

Фото: Руслан Рыбаков