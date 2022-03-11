Директор «Ленкома Марка Захарова» отмечает 75-летний юбилей

Директор Московского театра «Ленком Марка Захарова», заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер отмечает 11 марта 75-летие. Об этом информирует ТАСС.

Этот день юбиляр собирается провести на работе, поздравления с этой датой адресовали ему коллеги.





«Буду на работе, как всегда в этот день. Это пятница, поэтому я буду на своем рабочем месте. Никаких банкетов. Была мысль, но сейчас не до банкетов», — сказал Варшавер.





Марк Варшавер родился 11 марта 1947 года в Москве. В 1969 году окончил Горьковское театральное училище по специальности «Актер» и музыкальное училище по классу фортепиано. После этого он работал в нескольких российских театрах. «Ленком Марка Захарова» он возглавляет почти 40 лет.





Фото: Pixabay