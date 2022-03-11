Мариинский театр представит в Москве музыку Вагнера и Римского-Корсакова

11.03.2022
Оперная труппа Мариинского театра начинает в Москве двухдневные гастроли под руководством народного артиста России Валерия Гергиева. Выступления состоятся в концертном зале «Зарядье», сообщила пресс-служба театра.
«В первый день (11 марта) Валерий Гергиев и коллектив театра покажут оперу Рихарда Вагнера «Золото Рейна», которой открывается оперный цикл «Кольцо нибелунга», — рассказали в пресс-службе. Как отметила пресс-служба благотворительного фонда маэстро, остальные части цикла — «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов» — прозвучат в «Зарядье» 23, 24 марта и 17 апреля.
Два других выступления посвящены русской музыке — Николаю Римскому-Корсакову и Модесту Мусоргскому. В вечернем концерте 12 марта (20:00) прозвучит третье действие оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» с симфоническим антрактом «Сеча при Керженце».
Главные партии исполнят Ирина Чурилова (Феврония), Станислав Трофимов (Князь Юрий Всеволодович), Эдем Умеров (Федор Поярок), Александр Трофимов (Княжич Всеволод), Андрей Попов (Гришка Кутерьма), Юлия Маточкина (Отрок), Михаил Петренко (Бедяй) и Владимир Феляуэр (Бурундай). В гастролях принимает участие хор Мариинского театра под руководством Константина Рылова.
Фото: пресс-служба Мариинского театра