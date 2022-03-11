Мария Аронова отметит 50-летний юбилей на сцене Театра им. Вахтангова

11.03.2022
Актриса театра и кино, народная артистка РФ Мария Аронова отмечает в пятницу 50-летний юбилей. Об этом информирует ТАСС.
Юбилейный вечер артистка проведет на сцене Театра имени Евгения Вахтангова, где сыграет в спектакле «Мертвые души» по поэме Николая Гоголя.
«Юбилей отмечу по-рабочему — буду играть спектакль „Мертвые души“ на сцене моего любимого театра. А потом, после спектакля, тоже в театре посидим, друг на друга поглядим, салатиков поедим. План таков», — поделилась Аронова с ТАСС.
Аронова родилась в подмосковном Долгопрудном 11 марта 1972 года. В 1994 году принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.
Фото: Pixabay