РАМТ покажет премьеру «Эзопа» в жанре басни

Премьера спектакля «Эзоп» по пьесе бразильского драматурга Гильерме Фигейредо пройдет в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) в пятницу, 11 марта. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе театра.

«Мы сочиняли спектакль в жанре басни. Басня соединяет в себе комическое и философское начало, в басне есть абсурд, гротеск и психологическая глубина. Смысл нашей басни можно выразить одной короткой фразой: «Каждый человек созрел для свободы», — привели в пресс-службе слова режиссера постановки Владимира Мирзоева.





В спектакле играют народный артист РФ Евгений Редько, актеры Нелли Уварова, Мария Рыщенкова, Алексей Мясников и другие.





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