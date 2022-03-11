В Тамбовском драмтеатре представят постапокалиптическую драму «Зверь»

11.03.2022
Постановка по пьесе драматургов Михаила Гиндина и Владимира Синакевича дебютирует в конце марта, сообщает ТК «Новый век».
25 марта в Тамбовском академическом драмтеатре состоится премьерный показ спектакля «Зверь». К настоящему моменту готовы декорации и костюмы, отмечает телеканал.
Действие постановки разворачивается в постапокалиптическом мире, где остались последние выжившие люди — мать, отец и дочь. Они скитаются по разрушенным городам в поисках людей и еды и встречают двоих — Зверя и Друга.
По словам режиссера спектакля Василия Маслия, до появления главного героя родители и дочь забыли, что «когда-то любили друг друга, они забыли о том, что соединяет семью, что делает мир прекраснее».
В постановке заняты заслуженная артистка Украины Елена Кондрашкина, Олег Беляев, Александра Мандрикова, Вячеслав Шолохов, Игорь Беляев.
Фото: Рixabay