Бэнкси Нижегородский представил зашифрованную работу

11.03.2022
Новая плита анонимного стрит-арт-художника появилась на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде, сообщается на странице автора во «ВКонтакте».
«В Нижнем Новгороде появились новые "пляшущие человечки". Повесил на пр. Гагарина», — написал уличный художник в посте.
На плите изображен герой серии мультфильмов «История игрушек» Базз Лайтер. Персонаж представлен в 32 вариантах, расположенных в пять рядов. В конце послания стоит восклицательный знак.
Бэнкси Нижегородский подчеркнул, что «все варианты расшифровки — на совести их авторов».
Ранее художник повесил плиту на задней части Шахматного дома, расположенного в центре Нижнего Новгорода. Работа напоминает, как выглядел Игорный дом Троицкого (региональный объект культурного значения) до реставрации, завершившейся сносом здания.
Фото: Vmenkov, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2619096