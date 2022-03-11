Лучшие образцы удмуртских мемов представят в Ижевске

11.03.2022
Выставка мемов на удмуртском языке впервые пройдет в столице республики, сообщается на сайте ДДН.
1 апреля стартует выставочный проект «УдмуртоМем», в котором покажут лучшие примеры удмуртской визуальной интернет-культуры. Выставка расположится в Доме дружбы народов в Ижевске.
Открытие проекта «УдмуртоМем» приурочили ко дню рождения интернет-канала «Даур ТВ», который вещает на удмуртском языке. По словам организаторов, в группах канала в соцсетях публикуется большое число удмуртских мемов.
Гости открытия уникальной экспозиции попадут на лекцию о мемологии, где узнают, как идея популяризируется в онлайн-пространстве с точки зрения филологии и фольклора.
Фото: Тара-Амингу, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88524357