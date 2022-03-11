​В Музее имени Рублева начнет работать выставка о святых целителях

Выставка «Святые врачи. Образы целителей в восточнохристианском искусстве» начинает свою работу в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в пятницу.

В экспозиции собраны предметы из 27 музейных и частных собраний, сообщила журналистам заведующая научно-фондовым отделом, куратор выставки Надежда Герасименко.





«Самый древний памятник на нашей выставке относится к XV веку. Это складень с изображением святых, которым молились о различных исцелениях», — сказала она на презентации выставки. В частности, в проекте принимают участие Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, Сергиево-Посадский музей-заповедник, частные и церковные музеи.





Выставка состоит из двух разделов. Первый посвящен тем святым, которые были при жизни врачами и часто безвозмездно оказывали помощь нуждающимся. А второй раздел повествует о святых, которые не были врачами, но им молились об исцелении от различных болезней.





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