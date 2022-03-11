В «Москино» покажут историческую мелодраму «Унесенные ветром»

Фильм американского режиссера Виктора Флеминга продемонстрируют на английском языке с русскими субтитрами, сообщается на сайте «Москино».





12 марта 17:00 в столичном кинотеатре «Космос» представят «Унесенных ветром» (1939). Сеанс организован совместно с проектом #ARTPOKAZ.





Действие кинокартины с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях разворачивается на американском юге в канун Гражданской войны. В центре истории — дочь плантатора Скарлетт О’Хара, которой уделяет внимание Ретт Батлер. Она же тайно влюблена в другого мужчину, но он не отвечает ей взаимностью. Вскоре жизнь девушки из состоятельной семьи разрушает война — ее мать умирает, отец теряет рассудок, янки разоряют ферму, куда приходит голод. Скарлетт предстоит спасти себя и свой дом, для чего она пойдет на многое.





Фильм основан на одноименном романе американской писательницы Маргарет Митчел 1936 года. Картина завоевала восемь «Оскаров». Хэтти Макдэниел, исполнившая роль мамушки, стала первой афроамериканской актрисой, награжденной премией Американской киноакадемии.





Фото: кадр из фильма «Унесенные ветром»