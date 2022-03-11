Конгресс фольклористов даст старт Году культурного наследия

Впервые крупнейший научный форум пройдет в Рязани, где соберет 250 участников из разных регионов и стран, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.





16 марта в 16:00 в Рязанской филармонии состоится открытие V Всероссийского конгресса фольклористов. Секции и дискуссионные площадки будут работать с 17 по 19 марта. Итоги форума подведут 20 марта в 10:00.





В этом году участниками форума станут 250 исследователей, преподавателей, аспирантов из 50 российских регионов и 14 стран, занимающиеся изучением, сохранением и популяризацией нематериального культурного наследия.





«В этот раз мы изменили подход к формированию программы. Взяли глобальные направления и объединили доклады в тематические блоки, посвященные решению ряда научных, методических, исследовательских проблем. В центре обсуждения участников конгресса будет как само явление народной культуры, так и человек — хранитель или исследователь этой культуры», — рассказала директор Дома народного творчества им. В.Д. Поленова Тамара Пуртова.





Участники форума обсудят актуальные вопросы современной фольклористики, а также представят научные открытия в области народоведения и смежных дисциплин. В рамках конгресса пройдут концерт рязанских ансамблей, фотовыставка «Сила традиций: народы Российской Федерации» и другие события.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ