В Петербурге пройдет концерт «Бах и Вестминстерские колокола»

11.03.2022

В Петербурге пройдет концерт «Бах и Вестминстерские колокола»
Органистка Светлана Фурник представит программу из немецкого барокко и французской романтики, сообщает Международный молодежный центр музыкального искусства.

11 марта в римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии состоится концерт из цикла «Время органа».

В программе вечера — сочинения одного из столпов северонемецкой органной школы Дитриха Букстехуде и хорал Иоганна Николауса Ханффа. Главный органный композитор И. С. Бах представлен ранней работой — Пассакальей.

Посетители также услышат Молитву из «Готической сюиты» Леона Боэльмана, Фантазию A-dur FWV35 лидера французской романтической школы Сезара Франка, произведения Александра Гильмана и Ференца Листа, а также «Вестминстерские колокола» Луи Вьерна.

Начало концерта в 20:15.

Фото: pixabay