«Скульптуру Флоренции в XV веке» представят в Эрмитаже

10.03.2022
В экспозицию вошли малоизвестные образцы из эрмитажной коллекции, сообщили в пресс-службе петербургского музея.
29 марта в Пикетном зале Главного музейного комплекса откроется выставка «Скульптура Флоренции в XV веке», посвященная одному из ярчайших периодов в истории мировой скульптуры.
Посетители увидят 27 малоизвестных предметов из собрания Эрмитажа, в том числе два рельефа, предположительно созданных в мастерской Лоренцо Гиберти, скульптора и архитектора раннего итальянского Возрождения.
Среди других экспонатов — бюсты из мастерской Андреа Вероккьо, композиции, авторство которых приписывают Дезидерио да Сеттиньяно, Антонио Росселлино, Бенедетто да Майано.
Экспозицию можно посетить до 4 июля 2022 года.
Ранее Эрмитаж попросил два миланских музея вернуть 25 полотен, предоставленных для участия во временных выставках.
Фото: Рixabay