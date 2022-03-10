«Скульптуру Флоренции в XV веке» представят в Эрмитаже

10.03.2022

«Скульптуру Флоренции в XV веке» представят в Эрмитаже
В экспозицию вошли малоизвестные образцы из эрмитажной коллекции, сообщили в пресс-службе петербургского музея.

29 марта в Пикетном зале Главного музейного комплекса откроется выставка «Скульптура Флоренции в XV веке», посвященная одному из ярчайших периодов в истории мировой скульптуры.

Посетители увидят 27 малоизвестных предметов из собрания Эрмитажа, в том числе два рельефа, предположительно созданных в мастерской Лоренцо Гиберти, скульптора и архитектора раннего итальянского Возрождения. 

Среди других экспонатов — бюсты из мастерской Андреа Вероккьо, композиции, авторство которых приписывают Дезидерио да Сеттиньяно, Антонио Росселлино, Бенедетто да Майано.

Экспозицию можно посетить до 4 июля 2022 года.

Ранее Эрмитаж попросил два миланских музея вернуть 25 полотен, предоставленных для участия во временных выставках. 

Фото: Рixabay