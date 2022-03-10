«Херсонес Таврический» приглашает на лекции по истории древнего города

Онлайн-лекции сотрудников музея-заповедника выходят раз в неделю, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.





Цикл лекций стартовал в рамках онлайн-проекта «Вспомни, где все начиналось», приуроченного к 130-летию ГМЗ «Херсонес Таврический». По средам в аккаунтах музея в соцсетях появляются видеозаписи, посвященные новым темам.





Директор учреждения Елена Морозова назвала развитие онлайн-проектов одним из основных направлений работы. «Сегодня цифровой формат как нельзя актуален, позволяя истории стать ближе к каждому из нас. Видеолекции в онлайн-формате — это удобно, бесплатно и доступно для людей, находящихся в любой точке земного шара», — добавила она.





Всего в рамках проекта подготовлено 10 видеолекций от ведущих научных сотрудников Крыма. Благодаря онлайн-встречам со специалистами музея-заповедника зрители смогут прикоснуться к двухтысячелетней истории Херсонеса и вспомнить о мудрости святого равноапостольного князя Владимира, сделавшего выбор в пользу христианской веры.

Лекции будут проходить с 9 марта по 4 мая.



Фото: пресс-служба ГМЗ «Херсонес Таврический»