Группа «Кино» выпустила лирик-видео на песню «Я объявляю свой дом»

Анимационный клип на композицию из альбома «Это не любовь» 1985 года появился на YouTube-канале культового коллектива.





10 марта музыканты «Кино» представили в сети lyric-video на песню «Я объявляю свой дом» («Безъядерная зона»). Композиция в сольном исполнении Виктора Цоя открыла II фестиваль Ленинградского рок-клуба в 1984 году.





В кадре представлен полуразрушенный дом с забитыми окнами, в который постепенно возвращается жизнь под слова песни: «Я объявляю свой дом безъядерной зоной. Я объявляю свой двор безъядерной зоной. Я объявляю свой город безъядерной зоной. Я объявляю свой...».





Композицию, над созданием которой работали Виктор Цой и Григорий Гурьянов, записали действующие участники группы Александр Титов, Игорь Тихомиров, Юрий Каспарян при участии Олега Шунцова, Дмитрия Кежватова и Александра Цоя. Производством ролика занималась студия Firecat Films.





Фото: кард из клипа «Я объявляю свой дом»