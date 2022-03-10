Начался демонтаж частично обрушившихся лесов вокруг крепости Чембало

В течение недели на территории фортификационных сооружений в Балаклаве рабочие уберут аварийные строительные леса, сообщили в пресс-службе ГМЗ «Херсонес Таврический».





Конструкции вокруг крепости XIV‒XV веков, расположенной на горе Кастрон в Крыму, частично обрушились в январе. Ансамбль крепостных сооружений не пострадал.





По словам директора ГМЗ «Херсонес Таврический» Елены Морозовой, леса не держали крепость Чембало — «с этим справляется само основание памятника».





«Деревянные конструкции были установлены более десяти лет назад, за это время они пришли в негодность. Сильные штормовые ветра у моря, а также расположение объектов крепости на горе Кастрон ускорили их разрушение, создав угрозу для безопасности наших посетителей», — добавила она.





Музей также занимается постановкой на госучет объектов культурного наследия в Балаклаве, поскольку в документах 2014 года обнаружили нарушения. По итогам экспертизы состояния ансамбля Чембало Минкультуры РФ решит вопрос о финансировании консервации, реставрации и приспособлении крепости к современному использованию.





Фото: пресс-служба ГМЗ «Херсонес Таврический»