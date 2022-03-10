Мини-сериал «Под знаменем небес» получил дату премьеры на Hulu

10.03.2022
Названа дата премьеры мини-сериала от FX «Под знаменем небес» с Эндрю Гарфилдом в главной роли. Проект начнется на стриминговом сервисе Hulu 28 апреля, пишет Deadline.
Сюжет основан на бестселлере писателя Джона Кракауэра «Под знаменем Рая: шокирующая история жестокой веры мормонов».
Расследуя события, произошедшие в семье Лафферти, детектив Джеб Пайр открывает для себя правду о происхождении религии СПД (организация Святые последних дней).
В сериале также сыграли Сэм Уортингтон, Дениз Гоф, Уайатт Рассел и другие.
Фото: Pixabay