Мини-сериал «Под знаменем небес» получил дату премьеры на Hulu

10.03.2022

Мини-сериал «Под знаменем небес» получил дату премьеры на Hulu

Названа дата премьеры мини-сериала от FX «Под знаменем небес» с Эндрю Гарфилдом в главной роли. Проект начнется на стриминговом сервисе Hulu 28 апреля, пишет Deadline.

Сюжет основан на бестселлере писателя Джона Кракауэра «Под знаменем Рая: шокирующая история жестокой веры мормонов».

Расследуя события, произошедшие в семье Лафферти, детектив Джеб Пайр открывает для себя правду о происхождении религии СПД (организация Святые последних дней).

В сериале также сыграли Сэм Уортингтон, Дениз Гоф, Уайатт Рассел и другие.

Фото: Pixabay