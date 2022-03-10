Джордж Мартин рассказал о подробностях спин-оффов «Игры престолов»

10.03.2022
Автор литературной основы сериала «Игра престолов» Джордж Р. Р. Мартин сообщил о нескольких спин-оффах кинопроекта HBO. Об этом информирует «Культуромания».
Писатель рассказал, что сейчас работает над несколькими новыми шоу, в том числе и анимационными.
Первым спин-оффом станет шоу о персонаже Корлисе Веларионе. Рабочим названием сериала было «Девять путешествий», позже проект переименовали в «Морского змея».
Сценарист Аманда Сигел написала несколько драфтов сериала «Десять тысяч кораблей», выход которого также ожидается на HBO.
Также выйдет сериал «Рыцарь Семи Королевств», над сценарием которого работает Стивен Конрад.
Дж. Мартин также упомянул о подготовке мультсериала «Золотая империя». Действие будет происходить на востоке континента Эссос. Писатель добавил, что есть еще несколько тайных спин-оффов, о которых пока он не может сказать.
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