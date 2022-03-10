В Новосибирске покажут балет «Конек-Горбунок» в постановке Кехмана

10.03.2022
Премьера балета «Конек-Горбунок» в постановке бывшего художественного руководителя театра, генерального директора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана пройдет в Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) 9 и 10 апреля.
Балет станет первой большой режиссерской работой Владимира Кехмана после окончания ассистентуры-стажировки ГИТИСа, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
«Большой балетной премьерой 77-го сезона НОВАТа станет „Конек-Горбунок“ Родиона Щедрина. Новый спектакль для семейного просмотра будет представлен на Большой сцене театра 9 и 10 апреля 2022 года. Премьера посвящена 90-летию народного артиста СССР, композитора-классика Родиона Константиновича Щедрина», — сообщили в пресс-службе.
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