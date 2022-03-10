Названы победители Всероссийской литературной премии имени Абрамова

Экспертный совет определил победителей Всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова «Чистая книга». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Архангельской областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова.

«Экспертный совет во главе с Сергеем Шаргуновым определил победителей литературной премии «Чистая книга». В номинации «Современная проза» премии присуждены писателю Максиму Замшеву за роман «Концертмейстер» и писателю Зинаиде Лонгортовой за повесть «Путь от Оби. Под крылом Матери Вороны», — сказали в пресс-службе.





Обладателем премии в номинации «Литературная критика» стала Валентина Иванова за книгу «Наследие Валентина Распутина в современной иркутской литературе».





Специальной премии «За сохранение и развитие традиционных идеалов и ценностей отечественной словесности» удостоена Анастасия Астафьева за сборник рассказов «Для особого случая». Специальную премию «За вклад в изучение и пропаганду творчества Федора Абрамова» получил Сергей Доморощенов за книгу «Великий счастливец. Биография Федора Абрамова».





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