Названы победители Всероссийской литературной премии имени Абрамова

10.03.2022

Названы победители Всероссийской литературной премии имени Абрамова

Экспертный совет определил победителей Всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова «Чистая книга». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Архангельской областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова.

«Экспертный совет во главе с Сергеем Шаргуновым определил победителей литературной премии «Чистая книга». В номинации «Современная проза» премии присуждены писателю Максиму Замшеву за роман «Концертмейстер» и писателю Зинаиде Лонгортовой за повесть «Путь от Оби. Под крылом Матери Вороны», — сказали в пресс-службе.

Обладателем премии в номинации «Литературная критика» стала Валентина Иванова за книгу «Наследие Валентина Распутина в современной иркутской литературе».

Специальной премии «За сохранение и развитие традиционных идеалов и ценностей отечественной словесности» удостоена Анастасия Астафьева за сборник рассказов «Для особого случая». Специальную премию «За вклад в изучение и пропаганду творчества Федора Абрамова» получил Сергей Доморощенов за книгу «Великий счастливец. Биография Федора Абрамова».

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