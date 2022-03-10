На Урале состоится премьера спектакля, победившего в студенческом театральном конкурсе

Премьера постановки «Афазия. Помогите найти человека», ставшей победителем студенческого театрального проекта «Мастерская.Театр.Урал «Твое время», состоится 11 марта в учебном театре Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ). Об этом сообщили ТАСС в Уральском региональном центре.

«Студенты выпускных курсов, режиссеры, сценографы ведущих театральных вузов России, ближнего и дальнего зарубежья приезжают к нам в Екатеринбург и с актерами нашего театрального института за 5-7 дней готовят эскизы спектаклей. Затем проходит конкурс этих эскизов, лучший из них потом получает дальнейшую дорогу в жизнь и становится полномасштабным спектаклем. И в 2021 году проект получил дальнейшее свое развитие — поменялся и концептуально, и масштабно», — заявила руководитель образовательно-театральных программ института Ирина Колесникова.





Художественный руководитель региональной молодежной Лаборатории театра и фольклора Максим Линников отметил, что в постановке затрагивается тема подмены и смещения ценностей. Постановка будет идти дважды в месяц.





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