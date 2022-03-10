Цифровой альбом с произведениями Онеггера выпущен к 130-летию композитора

Звукозаписывающая фирма «Мелодия» в честь 130-летия со дня рождения французского композитора ХХ века Артюра Онеггера опубликовала цифровой альбом с его оркестровыми сочинениями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Первая, Вторая, Пятая симфонии Онеггера, а также одночастные симфонические сочинения и фрагменты театральной музыки были записаны под управлением Геннадия Рождественского Симфоническим оркестром Министерства культуры СССР и Государственным академическим симфоническим оркестром СССР», — рассказали в пресс-службе.





Среди одночастных оркестровых пьес, попавших в сборник, «Летняя пастораль» (1920) и «Пасифик 231. Симфоническое движение № 1» (1923), уже при жизни композитора ставшие классикой французской музыки, а также произведение, завершившее его симфоническое творчество, — «Монопартита» (1951).





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