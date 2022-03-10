В Большом театре покажут оперу «Фальстаф, или Три шутки» Сальери

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на Камерной сцене имени Б.А. Покровского 10 марта впервые в России представит премьеру оперы Антонио Сальери «Фальстаф, или Три шутки». Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ГАБТа.

«Первое исполнение оперы „Фальстаф, или Три шутки“ Антонио Сальери, созданной на либретто Карло Просперо Дефранчески по комедии Уильяма Шекспира „Виндзорские проказницы“, состоялось 3 января 1799 года в Вене. Спектакль имел большой успех. А сама опера-буффа стала одним из популярнейших произведений композитора. Но со временем Сальери был надолго забыт. Возрождение интереса к его творчеству произошло лишь в начале ХХI века. Теперь его „Фальстаф“ идет в Мюнхене, Торонто, Вене», — рассказали в пресс-службе Большого театра.





Главные партии репетируют Борис Жуков, Василий Соколов, Роман Шевчук (Фальстаф); Александра Наношкина, Ирина Хрулева (миссис Форд); Мария Патрушева, Анна Семенюк (миссис Слендер); Анна Бауман, Екатерина Семенова (Бетти); Василий Гафнер, Валерий Макаров (мистер Форд); Александр Колесников, Алексей Смирнов (мистер Слендер); Алексей Прокопьев, Кирилл Филин, Давид Целаури (Бардольф).





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