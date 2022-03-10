Мероприятия перекрестного Года музеев России и Италии приостановлены

10.03.2022
Проведение мероприятий в рамках перекрестного Года музеев РФ и Италии, который был начат осенью 2021 года, временно остановлено. Об этом заявило итальянское министерство культуры.
«Все мероприятия, связанные с инициативой „Год музеев Италия — Россия“, приостановлены», — цитирует заявление ведомства канал Sky TG24.
В министерстве также заявили, что временно остановлена «деятельность по продвижению культуры соответствующих институтов и региональных музейных управлений с Российской Федерацией с последующим отзывом всех административных актов, касающихся любых форм партнерства и сотрудничества».
Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщала, что в рамках данной инициативы планировалось осуществить порядка 30 крупных проектов.
Фото: Pixabay