10.03.2022
Американский медиахолдинг WarnerMedia временно остановит лицензирование нового контента в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом пишет журнал Variety со ссылкой на обращение генерального директора WarnerMedia Джейсона Килара к сотрудникам компании.
«WarnerMedia приостанавливает все новые сделки в России на фоне вторжения России на Украину. Это предполагает прекращение вещания наших каналов и лицензирования нового контента с российскими организациями, а также приостановку премьер фильмов и выпуска игр», — приводит издание слова Джейсона Килара.
Ранее американская студия Warner Bros. заявила, что откладывает «ввиду гуманитарного кризиса на Украине» намеченную в России на 2 марта премьеру The Batman.
Фото: Pixabay