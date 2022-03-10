Концерт Нетребко во Франкфурте-на-Майне перенесен на январь 2023 года

Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко в городе Франкфурт-на-Майне, который был намечен на 2 июня, перенесен в связи с событиями на Украине. Об этом говорится в распространенном сообщении городского концертного зала.

Выступление сопрано переносится на 28 января 2023 года.





«С нашей точки зрения, единственное решение, которое может быть принято относительно концерта с участием Анны Нетребко, — это то, что 2 июня он не может состояться», — говорится в сообщении пресс-службы Старой оперы.





Дирекция концертного зала пригрозила не приглашать деятелей искусства, которые однозначно не дистанцируются от руководства России.





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