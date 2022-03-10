В Москве прошла презентация выставки в память о фотографе Евгении Халдее

Презентация выставки послевоенных работ бывшего корреспондента фотохроники ТАСС Евгения Халдея и премьера документального фильма «Внутри снимка» прошли в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Мероприятия приурочены к 105-летию со дня рождения фотографа.

«Нам очень важно сохранять память о таком человеке, об уникальном военном фотокорреспонденте. Особенно в эти непростые дни, сейчас, когда наши коллеги-военкоры в очень тяжелых условиях исполняют свой профессиональный долг», — рассказал ТАСС председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.





Экспозиция заняла небольшое пространство на втором этаже Еврейского музея. Почтить память фотографа пришли несколько десятков человек. Представила выставку Анна Халдей, дочь фотографа. Она поделилась историями из жизни отца и рассказала о появлении одного из самых известных его снимков — фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом».





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