Жителей и гостей Москвы приглашают на «Весну в Москино»

В сети кинотеатров «Москино» пройдут показы фильмов, созданных на Ялтинской киностудии, сообщили в пресс-службе компании.





С 14 по 19 марта в столице можно посетить проект «Синематека: весна в Москино», в рамках которой представят пять кинокартин советских режиссеров 1960-1980-х годов.





В программу вошли научно-фантастическая романтика «Человек-амфибия» (1961) режиссеров Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского и мелодрама «Алые паруса» (1961), снятая Александром Птушко по одноименной повести Александра Грина.





Зрители также увидят молодежный хит конца 1980-х годов «Асса» режиссера Сергея Соловьева, приключенческий фильм «Всадник без головы» (1973), срежиссированный Владимиром Вайнштоком, а также первый советский боевик «Пираты ХХ века» (1979) режиссера Бориса Дурова.





Показы пройдут в кинотеатрах «Спутник», «Молодежный», «Салют», «Искра», «Вымпел», «Полет». Фильмы покажут с пленки 35 мм из архива Москино.





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