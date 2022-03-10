Экшн-триллер «Наемник» с Крисом Пайном вышел в прокат

С 10 марта в российских кинотеатрах начался показ боевика об отставном военном, вынужденном стать наемником.





Фильм «Наемник» рассказывает историю Джеймса, который с детства мечтал о службе. Он стал военным, однако ранение поставило крест на его карьере. Джеймс не может найти себе место в мирной жизни и соглашается на подвернувшееся предложение частной компании. Он становится наемным солдатом, а также членом некоей секретной организации.





Кинокартину снял шведский режиссер Тарик Салех, работавший над мультфильмом-антиутопией «Метропия», боевиком «Случай в отеле «Нил Хилтон», криминальным сериалом «Рэй Донован», а также эпизодами фантастического шоу «Мир Дикого Запада».





Вместе с Крисом Пайном в фильме снялись Бен Фостер, Гиллиан Джейкобс, Нина Хосс, Эдди Марсан, Фарес Фарес и другие актеры.





Фото: Рixabay