Концерты «Аквариума» отменили до «лучших времен»

Культовая рок-группа приостановила концертную деятельность, сообщил лидер коллектива Борис Гребенщиков в соцсетях.





«По вполне понятным причинам все концерты "Аквариума" отменены до лучших времен», — говорится в посте музыканта в фейсбуке.





Ранее в Воронеже отменили концерт «Аквариума», назначенный на 29 марта. По словам организаторов, несколько участников группы не могут вылететь в Россию из-за закрытия воздушного пространства на фоне событий на территории Украины. На сайте группы нет информации о концертах в 2022 году.





Также известно, что группа «Мумий Тролль» объявила о прекращении концертной деятельности. В сообщении музыкантов отмечалось, что «придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь».





Фото: Алексеев Игорь Евгеньевич — собственная работа, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19215570