МГАСО приглашает на вечер произведений В.А. Моцарта

10.03.2022
Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана выступит с дирижером Павлом Клиничевым, сообщила пресс-служба коллектива.
15 марта в Большом зале Консерватории имени П.И. Чайковского прозвучит программа из сочинений Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении МГАСО.
Публика услышит увертюру к опере «Волшебная флейта» — последней работе австрийского композитора и музыканта; Симфонию № 25, созданную им в 17 лет, а также Симфонию № 40.
Дирижировать оркестром будет заслуженный артист России Павел Клиничев, работавший в Большом театре и Екатеринбургском театре оперы и балета. Он выступил дирижером-постановщиком в постановках «Корсар», «Эсмеральда», «Юноша и смерть» и др. в ГАБТе.
Начало концерта в 19:00.
Фото: пресс-служба МГАСО