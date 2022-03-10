Эрмитаж попросил вернуть 25 картин до конца марта

Речь идет о полотнах, переданных в музеи Милана для участия в выставках, сообщили РИА Новости представители итальянских учреждений.





Эрмитаж запросил в Palazzo Reale «Портрет молодой женщины» Тициана и «Искушение (Старик и молодая женщина)» Джованни Кариани, участвующие в выставочном проекте «Тициан и образ женщины венецианского XVI века».





Выставку в Gallerie d’Italia досрочно покинут 23 картины из коллекции петербургского музея. В Галерее Италии отметили, что экспозиция завершает работу 27 марта, а полотна нужно вернуть за неделю до этого. О каких работах идет речь — не уточняется.





Министр культуры Италии Дарио Франческини отметил, что организацией выставок занимались администрация Милана и частный музей. По его словам, «когда владелец просит вернуть свои работы, они должны быть возвращены».





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