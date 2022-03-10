В Мирном пройдет конкурс молодых исполнителей якутской песни «Туой-Хайа»

Республиканский песенный фестиваль, нацеленный на поддержку молодежного творчества и выявление новых талантов, состоится в 30-й раз, сообщает «Якутия Daily» .





Юбилейный конкурс «Туой-Хайа» пройдет в Мирнинском районе Республики Саха. В этом году фестиваль впервые разделили на две возрастные категории: взрослые солисты и коллективы исполнителей (18-35 лет) и дети и подростки (8-17 лет).





Заявки на участие от взрослых исполнителей начали принимать с 20 января. Прием заявок от юных певцов стартует 11 апреля. Отборочные туры пройдут в онлайн-формате.





По словам директора ДК «Туой-Хайа» Туйары Поповой, выступления исполнителей якутской эстрадной песни оценит жюри во главе с продюсером и блогером Антоном Ивановым.





Победителей ждут денежные призы. В рамках фестиваля запланированы концерты, мастер-классы, творческие встречи. Закрытие смотра пройдет в поселке Арылах, гала-концерт — в Мирном.





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