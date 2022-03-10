Netflix показал трейлер второго сезона «Бриджертонов»

Ролик по продолжению костюмированного сериала Bridgerton выложили на официальном ютьюб-канале стриминга.





Действие сериала, основанного на романе «Герцог и я» американской писательницы Джулии Куинн, разворачивается в альтернативной Великобритании первой половины XVIII века. В центре сюжета оказываются четыре сестры и четыре брата из состоятельной семьи Бриджертонов.





«Долг, желание и скандал сталкиваются, когда виконт Энтони Бриджертон решает жениться и встречает свою пару в лице упрямой старшей сестры предполагаемой невесты», — говорится в синопсисе второго сезона.





Новые эпизоды «Бриджертонов» выйдут 25 марта на «Нетфликсе».





Фото: кадр из трейлера сериала «Бриджертоны»