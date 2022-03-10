Дирижер Филиппо Десси приступил к работе в Самарской филармонии

На пост руководителя Симфонического оркестра филармонии назначен итальянский дирижер, сообщается на портале правительства Самарской области.





Филиппо Десси начал работу в новой должности. Накануне министр культуры региона Татьяна Мрдуляш представила коллективу Самарской филармонии нового руководителя симфонического оркестра.





«Настал тот момент, когда все, чему я научился, я смогу реализовать в Самарской филармонии. <...> Ближайшие мои задачи — достойно завершить текущий сезон филармонии и подготовить открытие нового сезона», — отметил Десси.





Молодой итальянский дирижер сменил на посту народного артиста России Михаила Щербакова, который остался художественным руководителем. Он также продолжит участвовать в концертах и руководить молодежным оркестром Самарского института культуры.





Филиппо Десси — выпускник консерватории Lucio Campiani в Мантуе, участник многочисленных семинаров и курсов. С 2019 года работал в «Мюзик-холле» в Санкт-Петербурге под руководством Фабио Мастранджело.





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