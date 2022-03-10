Disney+ показал новый трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби»

На официальном ютьюб-канале стримингового сервиса появился тизер-трейлер грядущего спин-оффа по вселенной Star Wars.





Действие сериала Obi-Wan Kenobi разворачивается спустя десять лет после событий «Звездных войн: Месть ситхов». В третьем эпизоде Республику разрывают Войны клонов, а Оби-Ван сражается с учеником и другом Энакином Скайуокером, который окончательно переходит на темную сторону и становится Дартом Вейдером. После этого Оби-Ван поселяется на Татуине, где приглядывает за сыном Энакина Люком Скайуокером. В это время Империя начинает охоту на мастера-джедая, на поиски которого посылают инквизитора Реву.





К роли Оби-Вана вернулся Юэн Макгрегор. Зрители также увидят Хейдена Кристенсена в роли Дарта Вейдера. Среди ключевых персонажей — Рева в исполнении Моусес Ингрэм и Оуэн, дядя Люка, которого сыграл Джоэл Эдгертон.





Сериал дебютирует на стриминге Disney+ 25 мая.





Фото: кадр из трейлера сериала «Оби-Ван Кеноби»