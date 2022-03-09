Памятник пиктской культуры V-VI веков нашли в Шотландии

Каменную плиту с резным орнаментом обнаружили археологи из Абердинского университета, сообщает РИА Новости.





Археологическая находка представляет собой 1,7-метровый камень с классическими пиктскими рисунками: овалами, гребнями, полумесяцами, двойными дисками и др. На него наткнулись при геофизических исследованиях, проводившихся на фермерском поле в деревне Аберлемно.





По мнению исследователей, плита датируется V-VI веками. Позже, в XI-XII веках ее использовали для создания дома, построенного на месте пиктского поселения, отмечают археологи.





В шотландской деревне Аберлемно находятся три вертикально стоящих пиктских камня и фрагмент еще одного, относящиеся к VI-VII векам.





Пикты — предположительно кельтоязычные народы, населявшие северо-восток Шотландии в позднем железном веке Британии и раннем Средневековье.





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