Стартовали съемки сериала «Земский доктор. Восемь лет спустя»

Шестую часть многосерийного фильма с Ольгой Будиной в главной роли начали снимать в Москве и Мособласти, сообщает «Смотрим».





В центре истории — доктор Ольга Самойлова. Она спасает жизни пациентов, занимается детьми и личными трудностями. В новой части выясняются подробности аварии, в которой погиб ее супруг — оказалось, его убили. Заказчики, которые замешаны в серии преступлений, не найдены. Расследование создает угрозу для доктора и ее семьи — ей предстоит пройти через серьезные испытания.





Вместе с Ольгой Будиной в сериале задействованы Андрей Чернышов, Ирина Купченко, Татьяна Васильева, Светлана Немоляева, Лариса Удовиченко и другие артисты. Режиссером выступает Анатолий Артамонов.





«Земский доктор. Восемь лет спустя» выйдет на телеканале «Россия 1». Дата релиза пока не уточняется.





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