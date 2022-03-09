Умерла заслуженная артистка России Нина Веселовская

Звезда фильма «Хождение по мукам» скончалась за день до своего 90-летия, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.





Актриса театра и кино, заслуженная артистка России, заслуженный деятель культуры Польши Нина Веселовская умерла 6 марта в возрасте 89 лет.





«Актриса ушла из жизни, не дожив одного дня до своего 90-летия. Нина Валентиновна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности», — отмечается в сообщении организации.





Прощание с артисткой назначено на 11 марта в ритуальном зале Боткинской больницы. Начало в 12:30.





Нина Веселовская (1932-2022) — выпускница Школы-студии МХАТ. Дебютировала в кино в 1957 году в главной роли в фильме «Хождение по мукам» Григория Рошаля и Мери Анджапаридзе. Снималась в картинах «Друзья и годы», «Угрюм-река», «Шестое июля» и др. Служила в Театре им. К.С. Станиславского, Театре-студии киноактера, работала в драматической труппе «Блуждающие звезды» и театре «Мир искусства».





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