Появились дебютные кадры сериала «Оби-Ван Кеноби»

Американский журнал Entertainment Weekly опубликовал первые кадры шоу по вселенной «Звездных войн», которое выйдет в мае.





На сайте издания представлены восемь снимков с персонажами сериала «Оби-Ван Кеноби», включая главного героя в исполнении Юэна Макгрегора, дядю Люка Скайуокера Оуэна (Джоэл Эдгертон), а также новую антагонистку — инквизитора Реву (Моусес Ингрэм), которая чувствительна к силе.





В описании к кадрам отмечается, что в начале повествования Оби-Ван сломлен и побит. Рева разыскивает его для Империи. Оби-Ван обосновывается на Татуине, где присматривает за юным Люком Скайуокером и готовится к путешествию на другую планету. Реву, главного инквизитора и Дарта Вейдера объединяет общая «темная цель».





Кроме того, заработал твиттер-аккаунт сериала, в котором появилось первое сообщение — приветствие подписчикам. Ранее в Сети опубликовали дебютный трейлер проекта «Оби-Ван Кеноби».





Премьера шоу назначена на 25 мая на стриминге Disney+.





Фото: кадр из трейлера сериала «Оби-Ван Кеноби»