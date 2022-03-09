В Москве отреставрируют монумент «Покорителям космоса»

Восстановление 110-метрового памятника на аллее Героев Космоса планируют завершить к концу 2023 года, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.





По ее словам, проект реставрации объекта культурного наследия — мемориального комплекса «Покорителям космоса» уже готов.





«Специалисты проработали план реставрации до мелочей. За два года будет проделан большой объем работы. Вместе со стелой в порядок приведут расположенный рядом памятник Константину Циолковскому», — отметила Сергунина (цитата по официальному порталу Москвы).





Монумент очистят от грязи, на нем устранят сколы и трещины. Специалисты приведут в порядок титановые пластины, устранят швы на гранитных постаментах, а также восстановят горельефы, надписи на стилобате и декоративные вентиляционные решетки. В завершении все поверхности обработают защитными смесями.





Мемориал «Покорителям космоса» открыли в 1964 году, позже вокруг него разбили парк с аллеей Героев Космоса, где появились памятники ракетостроителям и космонавтам. Проект монумента создали архитекторы Александр Колчин и Михаил Барщ, скульптор Андрей Файдыш-Крандиевский. Ракета выполнена из титана, ее шлейф облицован титановыми пластинами. Конструкция установлена на гранитном стилобате (постаменте), на котором выложены бронзовые строки, горельефы и цитаты из сообщений СМИ о космических достижениях СССР.





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