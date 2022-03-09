МНДТ приглашает на премьеру психологической драмы «Цена»

Дебютные показы постановки по пьесе американского драматурга Артура Миллера назначены на 18 и 19 марта, сообщили в Московском Новом драматическом театре.





Драму в двух действиях «Цена» представят на Основной сцене Московского Нового драматического театра. Режиссер спектакля — Евгений Ланцов, художник-постановщик — Владимир Медведь.





В центре истории — братья Виктор и Уолтер, живущие в Америке и не понимающие друг друга.





«Что же стало яблоком раздора для двух родных людей? <...> Каждой семье Отец обязательно посылает судью — неподкупного Соломона. И теперь только в нашей воле — принять его мудрый суд и простить всех или же остаться при своем в аду мучительного одиночества», — приводятся слова режиссера в сообщении МНДТ.





Пьеса 1968 года звучит сегодня очень актуально, несмотря на то, что действие разворачивается в другой стране и в другом времени. Автор размышляет о цене успеха, побед и поражений, отмечают организаторы.





В постановке задействованы заслуженный артист РФ Олег Бурыгин, Сергей Моисеев, Роман Бреев, Наталья Рассиева, Татьяна Кондукторова, Дмитрий Шиляев.





Фото: Новый драматический театр