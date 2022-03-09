Музыкальный перформанс «Хармс.Dос Revival» пройдет в Петербурге

09.03.2022
Постановку польского режиссера Войцеха Урбаньского по мотивам текстов Даниила Хармса представят в Театре имени Ленсовета, сообщают организаторы.
12 марта на сцене петербургского театра состоится музыкальный перформанс «Хармс.Dос Revival», в котором прозвучат стихи и проза поэта-обэриута и писателя, а также отрывки из его дневников.
Постановка в сопровождении авторской музыки «позволит по-новому взглянуть на творчество одного из самых культовых авторов ХХ века», отмечают организаторы.
Автором сценария и режиссером выступил Войцех Урбаньски. За музыкальное оформление отвечал Николай Бичан (Bichan Orchestra) при участии Олега Шарра (экс-«Аквариум»), Владимира Волкова (Volkov Trio) и музыкантов группы «АукцЫон».
В спектакле задействованы петербургские и московские актеры: Андрей Феськов, Григорий Чабан, Евгений Перевалов, Вячеслав Коробицин, Роман Кочержевский.
Фото: кадр из трейлера перформанса «Хармс.Dос Revival»