Омский театр драмы откроет межрегиональные «Большие гастроли» в Москве

Выступления Омской драмы пройдут в Театре имени Евгения Вахтангова согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.





С 12 по 18 марта Омский академический театр драмы выступит в Москве с «Большими гастролями», организованными Росконцертом и посвященными 200-летию Омской области.





12 марта на Основной сцене столичного театра омичи представят спектакль «Визит дамы» Анджея Бубеня. 18 марта на этой же сцене покажут «Обманщиков» по пьесе Алексея Житковского.





13 марта на Новой сцене дадут спектакль «Дядя Ваня». Там же пройдут спектакли «Аркадия» по пьесе британского драматурга Тома Стоппарда (16 марта) и «Время женщин» по роману российской писательницы Елены Чижовой (17 марта).





На Симоновской сцене 14 марта можно увидеть постановку «Свидригайлов. Сны», которую представят дважды — в 17:30 и 21:00, а 15 марта омские артисты покажут «Блистательный Санкт-Петербург».





Омский академический театр драмы, основанный в 1874 году, является старейшим театром города. В годы Великой Отечественной войны Театр Евгения Вахтангова был эвакуирован в Омск, где выступал на сцене театра драмы.





Фото: Дмитрий Лебедев, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=784046