В России впервые записан альбом этномузыки северных народов

Альбом северной этнической музыки «Добро пожаловать в Арктику» на основе фольклорных песен живущих на севере народов впервые издан в России. Об этом заявили в пресс-службе проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

Альбом появился из музыкального сопровождения фестивалей «Добро пожаловать в Арктику!», которые проводились в 2018-2019 годах в нескольких российских городах.





«Родилась идея создания собственного музыкального проекта, который смог бы рассказать о народах Крайнего Севера и их культуре всем жителям России и всего мира. Во время пандемийного локдауна удалось эту идею осуществить. Мы продвигались вместе с музыкой с запада на восток, изучая культуру, традиции, историю и территорию бескрайней снежной земли. Чтобы выбрать композиции, которые вошли в альбом, мы отслушали более 100 часов материала», — процитировали в пресс-службе слова продюсера Романа Лалетина.





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