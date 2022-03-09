Владимир Путин подписал указ о праздновании 250-летия Московской академии хореографии

Президент Владимир Путин дал указание провести в 2022-2023 годах праздничные мероприятия по случаю празднования 250-летия Московской государственной академии хореографии. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«В связи с исполняющимся в 2023 году 250-летием Московской государственной академии хореографии постановляю провести в 2022-2023 годах мероприятия, посвященные празднованию 250-летия Московской государственной академии хореографии», — говорится в тексте документа.





По данным указа, президент поручил правительству России в трехмесячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования юбилея, а также обеспечить разработку и утверждение плана соответствующих мероприятий.





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