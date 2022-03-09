ЮНЕСКО призвала убедиться в защите объектов культурного наследия на Украине

09.03.2022
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) опять призывает стороны конфликта на Украине обеспечить сохранность объектов культурного наследия и планирует обеспечить особую систему их маркировки. Соответствующее коммюнике распространила пресс-служба организации.
«Основная задача — обозначить объекты и памятники культурного наследия и напомнить об их особом статусе как охраняемых районов в соответствии с международным правом», — сообщила генеральный директор организации Одре Азуле.
По ее словам, сейчас ЮНЕСКО ведет переговоры с представителями Украины для обеспечения маркировки на объектах отличительной эмблемой «Голубой щит» Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта во избежание преднамеренного или случайного ущерба.
В числе приоритетных объектов называются собор Cвятой Софии в Киеве и связанные с ним монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра.
Фото: Pixabay